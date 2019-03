Politie bevestigt: verdachte dood Laura (24) inderdaad stalkende ex-vriend

De verdachte is dezelfde persoon die aangewezen is als de stalker van het slachtoffer, meldt de politie donderdag. De verdachte nam herhaaldelijk contact op omdat hij de relatie, die na een kleine drie jaar op de klippen liep, wilde herstellen.

„Het slachtoffer heeft recent bij de politie gemeld dat zij gestalkt werd”, schrijft de politie in een openhartige verklaring over de zaak. De politie is met Laura in gesprek geweest en heeft een aangifte opgenomen. De man werd eerder deze maand al aangehouden en heeft toen drie dagen vast gezeten. Van het Openbaar Ministerie kreeg hij een contact- en locatieverbod.