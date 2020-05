Klunzige coupplegers Venezuela hadden geen schijn van kans

Een van de coupplegers wordt door Venezolaanse militairen opgebracht. Ⓒ REUTERS

Caracas - Het had een operatie moeten zijn waar Alexander de Grote trots op had kunnen zijn. Maar in plaats daarvan zal de coup die de Amerikaanse huurling en ijzervreter Jordan Groudeau samen met een gedeserteerde Venezolaanse officier opzette om de regering van Venezuela omver te werpen, de geschiedenis ingaan als een van de knulligste machtsgrepen ooit.