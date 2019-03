Burgemeester Londen woedend op Trump

Trump verweet Khan in een vraaggesprek met de krant The Sun onder meer dat hij heel slecht presteerde in de strijd tegen terrorisme en dat onder zijn burgmeesterschap „misdaad naar de stad wordt geïmporteerd.”

Bekijk ook: Trump krijgt kille ontvangst

Bekijk ook: Trump waarschuwt May over brexitplannen

Trumps interview vanwege zijn werkbezoek aan Groot-Brittannië heeft veel Britten geschokt. Hij ging tekeer tegen het EU-beleid van zijn gastvrouw, premier Theresa May, en opperde dat haar rivaal Boris Johnson een betere Britse regeringsleider zou zijn.

Parlementsleden hebben vrijdag opgeroepen de Amerikaanse gast duidelijk te maken dat hij te ver gaat, bijvoorbeeld door zijn afspraak met koningin Elizabeth II (vrijdagnamiddag) af te zeggen, berichtte de krant The Guardian.