Weer twee vaccins geprobeerd op mensen

In Duitsland zijn twaalf proefpersonen geïnjecteerd met het kandidaat-vaccin BNT162 dat is ontwikkeld door een Duits en Amerikaans farmabedrijf. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - In de strijd tegen Covid-19zijn er nu ongeveer 100 vaccins in ontwikkeling. Zeven bedrijven zijn inmiddels begonnen met klinisch onderzoek op proefpersonen. Zo zijn in Duitsland deze week twaalf mensen geïnjecteerd met een kandidaat-vaccin, ontwikkeld door een Duits en Amerikaans farmabedrijf. In Engeland kregen 510 mensen een prik met een ander mogelijk vaccin.