’Proefrit’: man (25) scheurt met 145 km per uur door Emmen en is rijbewijs kwijt

De 26-jarige man werd betrapt door een agent met een lasergun - 95 kilometer per uur te hard - en mocht meteen zijn rijbewijs inleveren. Met gemengde gevoelens overigens. „Ik heb heel veel spijt, maar je moet het een keer meemaken; het was onbeschrijfelijk”, noteert het Dagblad van het Noorden.

Op de avond van 26 juli vorig jaar hield de politie op de Hondsrugweg een snelheidscontrole middels een lasergun. De man zat op dat moment naast de eigenaar van de wagen vanwege een proefrit die hij mocht maken in de razendsnelle Audi. Naar eigen zeggen keek hij verder goed uit en waren er op dat moment geen andere weggebruikers in de buurt.

De rechter noemde de rit van de man ’levensgevaarlijk’. „Stel dat er iemand anders op de weg was daar? Onverantwoord!”

De man moet nog een verplichte rijcursus volgen om weer achter het stuur te mogen kruipen. „Ik was aan het verhuizen en ben de brieven van het CBR kwijtgeraakt”, zei de Emmenaar. Justitie eiste een boete van 2000 euro, maar die wordt op verzoek van de man omgezet in een werkstraf van veertig uur. Hij werd in mei ook al voor een ander vergrijp veroordeeld tot honderd uur taakstraf. Ook krijgt hij een half jaar rijontzegging waarvan twee maanden voorwaardelijk.