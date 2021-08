Rutte na nieuw formatiegesprek: ’Alle partijen zitten nog in de mand’

Dat Segers dinsdagavond laat terugtrekkende bewegingen maakte, „had allemaal te maken met berichtgeving maandag,” aldus Rutte. „Daar is gisteren goed over gesproken.” Kaag gaf dinsdag na het verhitte gesprek met Segers aan ook veel overeenkomsten met CU te zien.

Maandag zei Kaag in een interview dat zij een coalitie met CU op dit moment niet ziet zitten. Dit viel verkeerd bij Segers, die dinsdagavond zei zich in dit stadium ’niet gewenst of nodig’ te voelen. Woensdagmiddag komt Segers alleen langs bij Hamer.

’Meer gesprekken nodig’

„Alle partijen - uiteraard D66 en VVD, maar ook nog GL, PvdA, CDA en CU zijn nog aan boord. Ze zitten allemaal nog in de mand,” zegt Rutte woensdag na afloop van zijn gesprek met Hamer, D66-leider Sigrid Kaag en CDA-voorman Wopke Hoekstra.

Hoekstra spreekt van een ’goed inhoudelijk gesprek’. De CDA-leider verwacht dat er nog wat meer gesprekken met de partijen nodig zijn. „Verder speculeren is in deze fase niet behulpzaam”. Volgens hem is het over de inhoud van het basisdocument gegaan, „we hebben het niet gehad over alle varianten”.

De vakantieweken die Hamer haar gesprekspartners gunde hebben tot nu toe geen zichtbare voortgang opgeleverd in het formatieproces. Desalniettemin zegt Rutte ergens in de komende dagen een advies te verwachten over welke partijen nu gaan onderhandelen.