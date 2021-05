Twee vrouwen en kind (4) gewond door schietpartij Times Square

De schietpartij was het gevolg van een gevecht tussen een aantal mannen. Een van hen trok zijn vuurwapen en opende het vuur.

Het meisje, dat aan het winkelen was met haar familie, werd geraakt in haar been. Een 23-jarige vrouw werd eveneens in haar been geraakt. Een 43-jarige vrouw werd in haar voet geschoten.

De slachtoffers zijn in stabiele toestand naar het Bellevue Hospital Center vervoerd.

Reactie burgemeester NYC

Op Twitter schrijft de burgemeester van New York City, Bill de Blasio: „De daders van dit zinloze geweld worden opgespoord. (...) De stroom illegale wapens in onze stad moet stoppen.”