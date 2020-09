Duitse verdachte (28) verhoord in zaak doodrijden Tamar (14)

De politie maakt vrijdagochtend bekend dat hij door tussenkomst van een Nederlandse advocaat vrijwillig naar Noord-Holland gekomen, waar hij is verhoord. Hij wordt nu officieel verdacht van het verlaten van de plaats van het ongeval, een ernstig misdrijf maar minder zwaar dan dood door schuld.

De verdachte Duitser mag in vrijheid het verdere onderzoek afwachten. Voor dit lichtere vergrijp dan dood door schuld is geen voorlopige hechtenis toegestaan. Daarover zijn de nabestaanden inmiddels geïnformeerd.

Van huis weggelopen

Dat er een verdachte is, is een doorbraak in een al maanden slepend onderzoek dat zich vooral richt op de in Duitsland in beslag genomen auto. Tamar werd geschept door een automobilist die vervolgens doorreed en haar hulpeloos achterliet. Het meisje was van huis weggelopen na een meningsverschil over haar bedtijd. De politie trof haar lichaam aan in de berm van de weg op de dijk naar Marken. De agenten waren onderweg naar het voormalige eiland nadat Tamar door haar ouders als vermist was opgegeven.

Het 14-jarige meisje werd in de berm bij Zuiderwoude aangetroffen. Ⓒ Anko Stoffels

Na een grootscheeps onderzoek, waarbij mogelijke verdachten kort na het ongeluk zijn gezien op camerabeelden op een parkeerplaats in Marken, nam de politie op vrijdag 7 augustus in Duitsland een grijze Mazda3 in beslag. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bleek dat er op de auto sporen zaten die het „zeer waarschijnlijk” maken dat de auto betrokken was bij het fatale ongeluk.

Camerabeelden

Op de door de politie op 5 augustus vrijgegeven camerabeelden is te zien dat de bestuurder en een passagier op de parkeerplaats in Marken de voorkant van de auto inspecteren, nadat ze zich daarvoor uren in de auto hebben schuilgehouden.

De politie kreeg talloze tips over deze beelden en foto’s van voorwerpen die in de berm zijn gevonden en wist zo te achterhalen wie de eigenaar van de in Duitsland geregistreerde Mazda3 is.