’Daders van cyberaanvallen moeten sneller worden gesnapt en bestraft’

Cyberspace is een wetteloze plek, waar afpersing, kinderporno en terrorisme weinig in de weg wordt gelegd en waar staten ongestoord bedrijfsgeheimen stelen of verkiezingen verstoren van tegenstanders. De toespraak die minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) donderdag afstak bij de Korea Universiteit in Seoul klonk alarmistisch. „Onverantwoordelijke staten, criminelen en terroristen moeten zich niet langer kunnen verstoppen.”

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) is donderdag bij de Korea Universiteit in Seoul.

Blok is in Zuid-Korea om meer landen te krijgen achter een internationale coalitie om de internationale rechtsorde uit te rollen naar cyberspace. Volgend jaar, bij het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties, moet dat een universele verklaring opleveren waarin wordt erkend dat gangbaar internationaal (oorlogs)recht ook geldt voor het digitale domein. Dat klinkt logisch, en dat vinden de ongeveer vijftig landen die zich achter de missie scharen ook.

Maar landen waar cyberaanvallen vandaan komen, zoals China, Rusland, China, Iran en Noord-Korea, denken er anders over. Verder is er nog een middengroep van landen die amper op de hoogte zijn van alle digitale dilemma’s. Hier wil Blok ’digitaal ontwikkelingswerk’ doen, bijvoorbeeld door ze te helpen met een responsteam of om cyberaanvallen te weerstaan.

Bij de coalitie zijn ook techbedrijven als Microsoft betrokken en ook Google heeft interesse. De betrokkenheid van de industrie is van belang om cyberaanvallen te kunnen tegenhouden, opsporen en toewijzen aan bepaalde daders, attributie genoemd. „We moeten beter worden in bewijs verzamelen dat aantoont wie de daders zijn”, zei Blok in Seoul. Vervolgens moet er meer verantwoording worden afgelegd voor misdragingen in cyberspace, door daders aan de schandpaal te nagelen en te berechten.

Zo’n strafsysteem is er al op Europees niveau. Nederland nam in de EU het voortouw om sancties op te tuigen voor cybermisdaden, zoals de Russische hack bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag. Intussen zijn er op de ambassades in Washington, Moskou, Peking, Brussel, Genève en Singapore ’cyberdiplomaten’ aangesteld die werken aan een juridische basis om cyberaanvallen beter op te sporen en te berechten.