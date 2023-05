Zelenski spreekt paus Franciscus in Vaticaanstad

Kopieer naar clipboard

De Paus en Zelenski hebben elkaar al eerder ontmoet. Ⓒ ANP / dpa Picture-Alliance

VATICAANSTAD - De Oekraïense president Volodymyr Zelenski spreekt zaterdag met paus Franciscus in Vaticaanstad. Zelenski landde in Rome en bevestigde daar dat de ontmoeting op het programma staat. De paus spreekt zich vaak uit voor vrede in Oekraïne en zei in april dat het Vaticaan bezig is met een vredesmissie.