Armeense premier: nieuwe oorlog met Azerbeidzjan is waarschijnlijk

„Zo lang er geen vredesverdrag getekend is en zo’n verdrag niet geratificeerd is door de parlementen van de twee landen, is een oorlog natuurlijk heel waarschijnlijk”, aldus Pashinyan. Volgens hem hebben Azerbeidzjaanse militairen een „getto” van het gebied gemaakt. „We spreken hier niet over de voorbereidingen voor genocide, maar een genocide die zich al voltrekt.”

De Europese Unie, de Verenigde Staten en Rusland hebben pogingen gedaan om te bemiddelen in het conflict, maar met weinig resultaat. Dat het Westen zich ermee bemoeit heeft bovendien geleid tot irritatie bij Rusland, dat van oudsher invloed heeft in het land. Volgens Armenië doen beide partijen niet genoeg om Azerbeidzjan aan te sporen om de blokkades in het gebied op te heffen.

Armenië toonde zich in mei bereid om Nagorno-Karabakh te erkennen als een deel van Azerbeidzjan, maar wilde wel dat de rechten en veiligheid van etnische Armeniërs door de internationale gemeenschap worden bewaakt. De regering van Azerbeidzjan ziet er niets in om hier internationale kwesties van te maken.