Tweede Kamer neemt extra maatregelen tegen coronavirus

Zo zijn er tappunten geplaatst bij trappenhuizen en de drukbezochte koffiehoek, waar Kamerleden en bezoekers gebruik van kunnen maken. Ook is er een pompje opgehangen aan de deur van de grote vergaderzaal, waar parlementariërs langskomen als ze gaan stemmen.

Ook elders in het gebouw wordt gehandeld. Zo is er een ’desinfectie-werkwagen’ gespot, waar een medewerker uit putte om een balustrade schoon te maken.

Ⓒ Telegraaf

De Tweede Kamer is deze week met krokusreces, waardoor er weinig mensen werken. Volgende week komen de parlementariërs en bewindspersonen weer terug om te vergaderen. Veel van hen zijn deze week op vakantie in het buitenland. Blijkbaar wordt er in de Kamerorganisatie rekening mee gehouden dat extra desinfectiepunten geen overbodige luxe zijn.

Staatsbezoek

Intussen rijst de vraag of het staatsbezoek van koning en koningin aan Indonesië in de week van 10 maart nog wel doorgang kan vinden. In de archipel zijn volgens de lokale autoriteiten geen gevallen van besmetting bekend. Aan deze informatie wordt door experts getwijfeld, daar het virus in vrijwel heel Azië snel om zich heen grijpt.

Het afzeggen van een staatsbezoek kan echter als een grote belediging opgevat worden door Indonesië, iets wat Nederland vanwege de beladen relatie met het land graag wil vermijden. Zolang er geen negatief reisadvies voor Indonesië geldt, wordt het moeilijk om het staatsbezoek te schrappen. Dit kan wel in beeld komen op het moment dat het kabinet besluit om voor rijksambtenaren reisbeperkingen op te leggen richting het buitenland.

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst gaat het staatsbezoek vooralsnog gewoon door.