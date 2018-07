Hier werkt de enige vrouwelijke 3-sterrenchef

In Valence woont en werkt n.l. de enige vrouwelijk 3-sterrenchef van de wereld Anne-Sophie Pic die ook in Parijs, Lausanne en Londen restaurants heeft van hoge klasse. De prijzen krijgen dezelfde omschrijving. Toch hebben wij in Valence (Autoroute A7 afslag 35) bij Anne-Sophie al diverse keren voortreffelijk gegeten en tot onze verbazing zeer betaalbaar. In hotel Pic, waar haar beroemde restaurant is gevestigd zit eveneens de bistrot André, vernoemd naar opa Pic, die een legendarische kok was. Anne-Sophie presenteert in de Bistro een uitstekend dagmenu voor 34,- euro. De bekende sterrenkok Michel Chabran die al jaren een prachtig hotel-restaurant heeft in Pont-de l’Isère, (autoroute A7), heeft in Valence de perfecte Le Bistrot des Clercs in de Grande Rue, met heerlijke specialiteiten van Lyon. Abonnees van de Telegraaf die via internet deze column lezen en Tourvolgers die al in Valence zijn gearriveerd, adviseer ik de vrijdag-boerenmarkt tot 13.00 uur op de Place des Clercs. Hier zijn heerlijke producten van de Drôme en de Ardèche te koop, zoals het kaasje Picodon, de zwarte olijven van Nyon en gevogelte van Crest. We beginnen op het terras van brasserie l’Étage met een wijn van de Rhônevallei en reserveren handig een tafel voor de lunch. We leren het wel..

