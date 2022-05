Premium Buitenland

Politie vindt ontvoerd meisje (6) na twee jaar in verborgen ruimte onder een trap

Paislee Shultis, een zesjarig meisje uit New York, is teruggevonden nadat ze twee jaar eerder vermist raakte. De politie vond het kind in een erg kleine, geïmproviseerde kamer onder een trap. Ze verkeert wel in goede gezondheid.