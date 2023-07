Premium Het beste van De Telegraaf

Is dit dé reden dat Oekraïense tegenoffensief zo traag verloopt? ’Komende weken worden erg bloedig’

KIEV De oorlog in Oekraïne heeft tal van vernieuwingen gezien, met name de opmars van de gevechtsdrones, maar een wapen waarvan de voorloper al in de Amerikaanse burgeroorlog werd gebruikt bezorgt Kiev hoofdbrekens en is de belangrijkste oorzaak dat het Oekraïense tegenoffensief zo traag verloopt. „Landmijnen zijn angstaanjagend. Ze jagen me meer angst aan dan wat dan ook”, vertelt Arytom, een soldaat van de 108ste brigade van Oekraïne.