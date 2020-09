Kinderen tot 13 jaar hoeven niet, maar mogen wel getest

De Jonge en premier Rutte gaven toelichting over nieuwe maatregelen. Voor veel mensen is het coronavirus sinds het begin van de zomer een ver-van-mijn-bedshow geworden. Dat zei premier Rutte tijdens een speciaal ingepaste persconferentie. Toch is het niet goed en verstandig om de regels los te laten, waarschuwde de premier.

Kinderen tot en met 12 jaar met milde klachten hoeven niet meer getest te worden op het coronavirus. Dat heeft het kabinet besloten na advies van het OMT, zei minister De Jonge (Volksgezondheid) vrijdag. Kinderen met een snotneus, kriebelhoest of keelpijn kunnen gewoon naar school, aldus de minister. „Het verspreidingsrisico is heel gering.” Het scheelt ook drukte als ze niet meer getest worden. Ouders die hun kinderen toch willen laten testen mogen dat gewoon doen, zei De Jonge.

Urgentie

Premier Rutte deed een dringend beroep op Nederlanders om coronaregels in acht te nemen. „Niet de maatregelen werkten, ons gedrag maakte het verschil. De motivatie van 17 miljoen mensen om zich aan de regels te houden. Die urgentie moet weer terug. We moeten dat weer voelen.”

Volgens Rutte is het coronavirus met ’een comeback’ bezig. „Het OMT adviseert dringend in te grijpen. De regionale en lokale aanpak is de kern van onze strategie.”

De minister-president sprak werkenden en jongeren in het bijzonder toe. „Veel besmettingen zijn terug te voeren op werksituaties, meer dan tien procent.” En: „als je jong bent is het extra ingewikkeld om afstand te houden. Voor jongeren is dit gewoon een rottijd.”

Rutte verwacht dat jongeren nieuwe maatregelen snappen. „Misschien moet er komende tijd nog een tandje bij. Ik weet ook dat jongeren dat snappen.” Minister De Jonge vertelde dat gezien het groeiende aantal coronabesmettingen de tweede golf in Nederland is begonnen. „Maar als we naar de situatie in ziekenhuizen kijken is het nog niet zover.”

Het kabinet geeft vrijdag een nieuwe persconferentie nu het coronavirus vooral in grote steden weer oplaait. Zorgen zijn er vooral over zes regio’s waarin het virus zich vooral onder jongeren als een lopend vuurtje verspreidt.

Tijdens de persconferentie op het ministerie van Justitie en Veiligheid kondigen premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) aanvullende maatregelen aan om het virus te beteugelen.

Veel lekte al uit. Zo mag in zes risicoregio’s in de kroegen om middernacht niemand meer naar binnen en moet de horeca een uur eerder sluiten. Daarnaast gaat de maximaal toegestane groepsgrootte terug naar vijftig. De maatregelen gaan gelden voor de regio’s rond Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Leiden en Haarlem en gaan zondag om 18 uur in. De zes regio’s waar de besmettingen met het coronavirus snel oplopen, springen van alarmfase ’waakzaam’ naar ’zorgelijk’. Het is de tweede trap op de zogeheten escalatieladder voor beperkende maatregelen.

Parken

Burgemeesters zullen er ook ruimtes zoals parken afsluiten waar nu veel mensen samenkomen om te feesten zonder de coronaregels te respecteren. De overige 19 veiligheidsregio’s blijven op de alarmfase ’waakzaam’ staan. Van de hoogste alarmfase, ’ernstig’, is nog in geen enkele regio sprake. De maatregelen die premier Rutte en zorgminister De Jonge vrijdagavond voor de zes regio’s bekendmaken, gaan ook gelden in andere regio’s, zodra daar de besmettingen boven bepaalde waarden komen.