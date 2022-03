Premium Het beste van De Telegraaf

Turkse onderhandelaars zien mogelijkheden tot akkoord ’Poetins eisen voor vrede onderhandelbaar’

Door Onze redactie buitenland

De Russische president Vladimir Poetin sprak met Turkse onderhandelaars over Oekraïne. Ⓒ ANP / AFP

ANKARA - Vrede of een akkoord tussen Rusland en de Oekraïne is niet zo ver als het lijkt. Er zijn hete hangijzers maar een aantal eisen van de Russische president Poetin is al bijna door zijn Oekraïense tegenstrever Zelenski geaccepteerd, menen Turkse onderhandelaars.