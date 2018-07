Washington in de ban van Sacha

Sarah Palin, voormalig gouverneur van Alaska, wordt door de Britse komiek Sacha Baron Cohen stevig op de hak genomen. Ⓒ foto AFP

WASHINGTON - Bij de koffieautomaten in Washington DC gaat het dezer dagen al lang niet meer alleen over het bezoek van Trump aan Groot-Brittannië of de top met Poetin. Prominente Republikeinse politici, opiniemakers en media-persoonlijkheden kijken al weken met angst en beven uit naar het nieuwe tv-programma van komiek Sacha Baron Cohen, bekend van typetjes als Ali G. en Borat.