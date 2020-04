Wit-Russen beschermen zichzelf tegen corona

„We hebben de internationale situatie bekeken en het algemene plaatje wees erop dat leren op afstand verantwoordelijker zou zijn”, vertelt een docente van een school in Minsk aan persbureau Reuters. „Als ik moet kiezen tussen een gezondheidsrisico en het risico op leerachterstanden, kies ik voor gezondheid.”

’Doordrenkt met alcohol’

„Heden ten dage doet zich in Wit-Rusland de paradoxale situatie voor dat de gemeenschap vele malen meer doet dan de autoriteiten”, aldus de woordvoerder van een mensenrechtengroepering. „De gemeenschap heeft geen vertrouwen in de staat. Door de totale afwezigheid van informatie gaan mensen zelf actie ondernemen.”

Niet iedereen gedraagt zich even verantwoordelijk. Veel voetbalsupporters zijn blij dat wedstrijden vooralsnog gewoon doorgaan. Ze zijn niet bang om in het stadion besmet te raken. „Nee, we zijn niet bang, want we zijn doordrenkt met alcohol”, zegt een voetbalfan stoer.

President Loekasjenko (midden) blijft gewoon medespelers knuffelen tijdens een potje ijshockey. Ⓒ FOTO REUTERS

Loekasjenko zelf weigert om aan social disctancing te doen en blijft bij potjes ijshockey zijn medespelers omarmen. „Het is beter om staand te sterven dan op je knieën te leven”, aldus de Wit-Russische president.

