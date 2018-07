Italië weigert opnieuw migrantenschip

„Malta, de smokkelaars en de weldoeners in heel Italië en de hele wereld moeten weten dat dit schip geen Italiaanse haven binnenvaren kan en mag”, verklaarde de minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini via Twitter.

Malta verklaarde dat het schip de verantwoordelijkheid van Italië is. Volgens Malta vertelden de opvarenden dat ze naar Italië wilden toen er contact werd opgenomen. „Ze wilden naar Lampedusa”, aldus de Maltese regering in een verklaring. Italië en Malta botsten de afgelopen tijd al twee keer eerder over de opname van schepen met migranten.

Het is niet duidelijk om wat voor schip het gaat en wie het bestuurt.