Aantal transgenders met hulpvraag stijgt explosief

„Tien jaar geleden waren er ongeveer 250 aanmeldingen. Vorig jaar stroomden bijna 1000 kinderen, adolescenten en volwassenen in. En de wachtlijsten nemen toe”, vertelt psycholoog Thomas Steensma. Hij werkt voor het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie van Amsterdam UMC, het ziekenhuis waar verreweg de meeste geslachts-aanpassende operaties worden uitgevoerd.

Het aantal pre-puberale kinderen dat op termijn een medisch traject in wil, is ook gegroeid in die periode. Voor de allerjongsten is Amsterdam UMC wel voorzichtig met een complete ’sociale transitie’. Daarbij vertelt een kind bijvoorbeeld op school of op de voetbalclub een nieuwe naam te hebben en leeft daarna volledig in de nieuwe rol.

Steensma benadrukt dat het bij jonge kinderen belangrijk is om geen stappen te zetten die moeilijk zijn terug te draaien of ontwikkelingspaden afsluit. „Want uit onderzoeksresultaten blijkt dat ongeveer zestig procent van de pre-puberale kinderen op latere leeftijd afziet van het medische traject.”