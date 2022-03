Kabinet wil volgende week alle coronamaatregelen schrappen

Dat melden bronnen aan De Telegraaf. Alleen de basisregels - handen wassen, testen en thuis blijven bij klachten - blijven dan nog van kracht.

Bronnen houden nog wel een kleine slag om de arm: het kabinet heeft opnieuw advies gevraagd aan het Outbreak Management Team (OMT) over de voorgenomen versoepelingen. Nederland kampt momenteel met een hoog aantal besmettingen, die zich (nog) niet direct vertalen in hoge ziekenhuis- en ic-opnames. Maar het RIVM waarschuwde afgelopen dinsdag wel dat de besmettingen toenemen onder 60-plussers. Dat is de groep die vatbaarder is voor een ernstig verloop van corona. Als het OMT, dat vrijdag bij elkaar komt, geen grote beren op de weg ziet gaan de versoepelingen door.

Dinsdag hakt het kabinet een definitieve knoop door over het schrappen van de maatregelen. Coronaminister Ernst Kuipers geeft deze keer geen traditionele persconferentie in de avond, maar maakt de maatregelen tijdens een korte toelichting dinsdagmiddag bekend.