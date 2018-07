Basisschooljuf klust bij in webwinkel vol drugsspullen

Geldtelmachines, cocaïneverpakkingen en uiterst nauwkeurige weegschalen. Producten die populair zijn onder drugshandelaren worden op de site openlijk aangeboden. Net als de ’El Chapo Starters Set’ bestaande uit een snuiflepel, verpakkingsmateriaal en een miniweegschaal. „Zou El Chapo (een Mexicaanse drugsbaron, red.) zo ook begonnen zijn?”, staat er bij de omschrijving.

De lerares werkt al meer dan tien jaar in het onderwijs. Tegenwoordig als interim-juffrouw bij een basisschool. Ze staat niet fulltime voor de klas en heeft geen vaste groep, vertelt ze telefonisch. Sinds 2016 is ze gevolmachtigde van een besloten vennootschap die verbonden is aan de webwinkel, blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel. En ze regelt de financiën van de site.

"Deze lerares is ongeschikt om voor de klas te staan"

Verslavingsdeskundige en drugsexpert Dick Trubendorffer is verbijsterd. Hij vindt het ’ontluisterend’ dat iemand met een pedagogische functie betrokken is bij een website die ’illegale drugshandel met bijbehorende zware criminaliteit faciliteert’. „Een schande”, zegt Trubendorffer. „Deze lerares is ongeschikt om voor de klas te staan.”

Snuifkits

De website biedt ook producten aan die gebruikt kunnen worden om cocaïne te snuiven, zoals snuifkits. Een pakketje met een spiegeltje, scheermesje en een ’snorter’, om poeder op te snuiven. Alle producten zijn ’volkomen legaal’, reageert de docent. Bovendien worden er naast snuifkits ook andere spullen verkocht.

"Stel dat kinderen dit ontdekken, dan denken ze: drugs zijn geen probleem"

„Belachelijk, ik sta met mijn mond vol tanden”, reageert Werner van Katwijk van de belangenvereniging Ouders van Waarde. „Stel dat kinderen dit ontdekken, dan denken ze: drugs zijn geen probleem. Dit kan gewoon niet. Dit past niet bij het zijn van een leerkracht.”

Docenten zijn verplicht om alle nevenwerkzaamheden te melden, zegt een woordvoerder van de PO-Raad, de brancheorganisatie voor het basisonderwijs. „Je kunt je afvragen of zo’n webwinkel in het belang is van de school en de kinderen. Wij hebben hier vraagtekens bij.”

Volgens de politie zijn de producten niet illegaal. Maar dat zelfs een basisschooljuffrouw betrokken is bij de webwinkel past in het beeld dat drugsgebruik aan het normaliseren is, stelt een woordvoerder.