Voor gepensioneerden kan bibberen beginnen

Het grote kortingsmes hangt nog maar heel kort boven het hoofd van de pensioenfondsen en vooral natuurlijk boven uw hoofd: de deelnemer of gepensioneerde die bij die fondsen is aangesloten. Als de financiële situatie niet snel verbetert, zijn de deelnemers van de metaalfondsen PME en PMT eind volgend jaar als eerste aan de beurt. Een jaar later zijn ABP, het fonds van onder meer ambtenaren en leraren, en zorgfonds PFZW aan de beurt. De twee grootste fondsen van het land.