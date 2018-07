’Eurexit’: Van Baalen stopt ermee

Vijftien jaar in Brussel en Straatsburg vindt de liberaal te lang, stelt hij tegenover De Telegraaf. Hij heeft er straks twee periodes van vijf jaar op zitten. In principe is dat het maximum bij de VVD, al kan er onder bijzondere omstandigheden een uitzondering worden gemaakt.

Maar Van Baalen wil na overleg met vrouw en zoon niet afwachten of hem nog een periode is gegund en besluit nu zelf de keuze te maken om niet door te gaan. „Ze wilden mij thuis weer vaker zien.”

Volgens hem is het tijd voor een nieuwe generatie, de uitdagingen zijn groot. „Europa moet zich vernieuwen. Dan kan ik geen uitzondering voor mezelf maken”, zegt hij.

Er wordt druk gespeculeerd over de opvolger van Van Baalen. Waarschijnlijk wordt Tweede Kamerlid Malik Azmani de lijsttrekker van de VVD voor de Europese campagne. Hij heeft een stevig profiel op migratiegebied, iets waar de liberalen kiezers mee denken te kunnen verleiden.

Vluchtelingencrisis

Hij was het die namens de VVD in 2015 met het ’plan Azmani’ op de proppen kwam tijdens de vluchtelingencrisis die toen was uitgebroken. Kern was dat vluchtelingen in de regio moeten worden opgevangen. Dat stuitte toen nog op veel weerstand, maar is inmiddels de kern van het Europese beleid geworden.

Van Baalen blijft in ieder geval tot eind volgend jaar partijvoorzitter van de ALDE, het samenwerkingsverband van Europese liberale partijen waarin onder meer VVD en D66 zitten. De bedoeling van Van Baalen is om de partij van de Franse president Macron binnen te halen in de alliantie. De ALDE zou daardoor enorm groeien en een serieuze bedreiging zijn voor de Europese christendemocraten (EVP) en sociaaldemocraten (S&D).

Wat Van Baalen verder gaat doen, weet hij nog niet. „Daar ga ik in de zomer over nadenken, maar mijn betrokkenheid bij de VVD en het Europese en internationale liberalisme blijft.”

In Brussel hield Van Baalen zich veel bezig met handel en het veiligheidsbeleid.