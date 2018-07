Deze avocado’s zijn zo groot als je hoofd

De Avozilla’s zijn vijf keer zo groot als de ’normale’ avocado die wij in Nederland kennen. De grotere exemplaren zijn zelfs bijna zo groot als je hoofd. Het gewicht van de reuzenavocado ligt op 1,2 kilo, maar de allergrootste Avozilla’s kunnen 1,8 kilo wegen.

Boer Ian Groves uit Queensland is de enige die de vruchten in Australië verbouwt. De Avozilla’s komen oorspronkelijk uit Zuid-Afrika en zijn niet genetisch gemanipuleerd. De gigantische avocado’s worden nu alleen nog verkocht in speciaalzaken in Australië, maar de boer heeft onlangs 2000 avocadobomen geplant op zijn erf in Bundaberg. De kans dat er straks dus ook buiten Australië met één avocado guacamole voor het hele gezin gemaakt kan worden, is dus aanwezig.

De smaak zou niet verschillen van de kleine avocado’s. „Ik vind ze heerlijk. We eten ze thuis de hele dag door”, vertelt de boer aan The Guardian. Wie denkt diep in de buidel te moeten tasten voor de Avozilla heeft het mis. Een avocado kost omgerekend zo’n 12 euro, maar dan heb je ook wat.