VN-landen eens over maatregelen voor migratie

Miroslav Lajcak. Ⓒ REUTERS

NEW YORK - De Verenigde Naties zijn het vrijdag eens geworden over maatregelen hoe landen om kunnen gaan met massamigratie. Migratie van vluchtelingen moet door deze maatregelen „veiliger en gestructureerder verlopen”, zeggen medewerkers van de VN. Het akkoord wordt formeel in december in Marokko aangenomen.