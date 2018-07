Vrouw (21) overleden door ongeluk bij Rosmalen

Behalve het 21-jarige slachtoffer zaten ook een 24-jarige vrouw uit Oss, een 17-jarige jongen uit Nuland, een 14-jarige jongen uit Rosmalen en een man van 29 uit Den Bosch in het voertuig. Ze zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Voorafgaand aan het ongeluk was de groep aan het streamen, zo bevestigt een woordvoerster berichtgeving door Omroep Brabant. Zij zegt dat het materiaal is uitgezonden op social media. Het streamen gebeurde ruim voordat het ongeval plaatsvond. Of er tijdens het ongeluk ook gestreamd is, onderzoekt de politie nog.