Onder meer 13-jarige opgepakt na steekpartij

Hardenberg - Bij een steekpartij in Hardenberg is zaterdagmorgen rond 04:30 een 19-jarige man zwaargewond geraakt. De man is naar het ziekenhuis vervoerd. Zaterdag zijn vier verdachten opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het incident, een van hen is pas 13 jaar oud.