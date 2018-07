Thaise jongens 19 juli uit ziekenhuis

De jongens werden op zondag, maandag en dinsdag in groepjes uit de grot gehaald door duikers en naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat sommige jongens een infectie hadden opgelopen, maar dat de gezondheid over het algemeen goed was.

De twaalf voetballers tussen elf en zestien jaar en hun trainer (25) verdwenen op 23 juni. Ze raakten toen ingesloten door water dat de uitgang van de grot blokkeerde. Het bleek niet eenvoudig de jongens te redden, maar door vlug stijgend water moesten de reddingswerkers snel nadat de jongens gevonden waren tot actie overgaan.