Zes mensen rijbewijs kwijt na politiecontrole

Archiefbeeld. Ⓒ ANP

DEN BOSCH - Zes mensen hebben hun rijbewijs in moeten leveren tijdens een politiecontrole op de N279 bij Berlicum. Vijf mensen hadden te hard gereden. De hoogste snelheid die werd gemeten was 142 kilometer per uur op een weg waar tachtig het maximum is. Dat meldt de politie op Twitter.