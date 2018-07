Horrorvlucht: bloed uit oren passagiers Ryanair

Archiefbeeld. Ⓒ ANP

FRANKFURT - 33 inzittenden van een vliegtuig van Ryanair zijn naar het ziekenhuis gebracht, nadat in het toestel de cabinedruk was weggevallen en het vliegtuig een noodlanding had moeten maken in de Duitse stad Frankfurt. Volgens de politie kwam bij sommige mensen het bloed uit de oren.