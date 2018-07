Veel wedstrijden niet om aan te gluren

Een WK zwart-wit bekijken kan niet. Aan de ene kant geniet ik van alles wat Kroatië biedt met aanvoerder Luka Modric als beste speler van het WK. Aan de andere kant baal ik van het negatieve, defensieve reactievoetbal dat veel ploegen in Rusland hebben gespeeld met een 3-5-2- of 3-4-3-systeem. Veel wedstrijden waren niet om aan te gluren. Coaches kopiëren een kortstondige succesvolle modegril. Omdat Antonio Conte met zo’n systeem in 2017 kampioen werd bij Chelsea, gaat iedereen ermee aan de haal. Ik wens Ronald Koeman een prettige reis als hij bij Oranje voortborduurt op de 3-5-2. Maar ik zeg je: in de top is het nu al achterhaald.