Straaljagers Israël beschieten Hamas in Gaza

Ⓒ REUTERS

GAZA-STAD - Straaljagers en bewapende drones van de Israëlische luchtmacht hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag raketaanvallen op doelwitten in de Gazastrook uitgevoerd. Volgens berichten in de lokale media en in veiligheidskringen zijn militaire faciliteiten van de Palestijnse militante organisatie Hamas getroffen.