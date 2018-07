Amsterdam eist 500 extra agenten

De oproep is opvallend, omdat de vier Amsterdamse partijen op deze wijze druk willen uitoefenen op het kabinet met daarin hun partijgenoten. De hoofdstad kampt al langer met politiecapaciteitsproblemen, waardoor misdaden niet worden opgelost en aangiftes in de prullenbak verdwijnen.

Van Aartsen

Afzwaaiend waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen zei donderdag tot het laatste uur te hebben gestreden voor meer blauw op straat, omdat „de ondermijning door criminaliteit in deze stad een kritisch punt nadert.” Hij kreeg van het kabinet echter nul op het rekest. Bij de eerdere herverdeling kreeg Amsterdam maar 60 agenten.

„Ik pleit niet voor een herverdeling”, zegt VVD-voorman Eric van der Burg die het menens is. „Ook in andere delen van Nederland zijn extra agenten nodig. Ik vraag om extra budget en extra agenten dat het kabinet bij de begroting voor Amsterdam moet vrijmaken.” Hij wijst op de 850.000 inwoners, de duizenden bedrijven, de vele gasten die dagelijks naar de stad komen. „Nog los van de grote stedenproblematiek, demonstraties die of in Den Haag of in Amsterdam worden gehouden en de veranderende veiligheidssituatie die het kabinet aanvoert als reden om op het Marineterrein met legeronderdelen te blijven. Dit alles laat zien dat er 500 extra agenten nodig zijn in Amsterdam.”

’Inwoner- en toeristenaantal neemt toe, aantal agenten nauwelijks’

„Het inwoner- en toeristenaantal neemt ieder jaar toe en het aantal politieagenten nauwelijks”, ziet D66-leider Reinier van Dantzig. „Vergismoorden en hondsbrutale liquidaties zijn het gevolg van nietsontziend ganggeweld. De Amsterdamse korpschef zei in 2014 al dat de politie het te druk had, en later dat soms zelfs zware criminaliteit niet kan worden bestreden. En toch gaan we er qua agenten per inwoner jarenlang op achteruit.”

CDA’er Diederik Boomsma wil dat minister Grapperhaus (CDA) boter bij de vis doet. „Extra agenten en rechercheurs zijn absoluut cruciaal om te voorkomen dat de drugsmaffia terrein wint en nog meer vrij spel krijgt. Criminelen mogen niet het idee krijgen dat ze de baas zijn. Nergens in deze stad.”

Ook voor ChristenUnie-voorman Don Ceder is de maat vol. „Zowel de stad als de zware criminaliteit groeit. De politie kan met de huidige capaciteit niet doen wat zij nodig acht en zakt door het ijs. Zoals hoofdcommissaris Aalbersberg terecht eerder aangaf: het politieapparaat verzuipt. Om de vrede in onze stad te bewaren en de veiligheid te vergroten is Den Haag nu echt aan zet.”