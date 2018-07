Filmeditor werd gevonden bij beruchte wijk Mallorca

Wouter werd vrijdag rond 05.00 uur niet ver van een Repsol benzinepomp tussen Son Banya en Son Ferriol gevonden. Later is hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.

Nederlanders op Mallorca omschrijven het nabijgelegen Son Banya als een ’zigeunerwijk’. „Een plek waar je ver uit de buurt blijft, ver weg van het normale toeristengebied”, vertelt een Nederlander. „Een typische wijk waar de politie alleen met veel mankracht naartoe durft”, stelt hij.

Hoe Wouter hier terecht kwam, of dat vrijwillig was en wat hij daar deed, is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. De politie op het eiland maakt jacht op een groep jongens die na de mishandeling zou zijn gevlucht.

’Koningin van de cocaïne’

Buurtbewonerse kijken naar de plek waar de 34-jarige Van Luijn werd gevonden. Ⓒ EPA

In mei arresteerde de politie in Son Banya nog een vrouw die de ’koningin van de cocaïne’ wordt genoemd, schrijft de nieuwssite Majorca Daily Bulletin. De wijk is berucht vanwege drugshandel en wordt ook wel omschreven als ’het meest criminele dorp van Europa’ waar ’het hele dorp van de drugs leeft’, stelt het Duitse Welt.

Juan, eigenaar van de loods bij de plek waar Wouter van Luijn werd gevonden, is geschrokken. Ⓒ Rias

