’Arrestatie in zaak doodgeslagen Nederlander’

De man verklaarde dat hij op weg was naar La Milana, de weg die de beruchte wijk Son Banya verbindt met de wijk Son Ferriol, toen hij aan de rand van de weg bij de ingang van een pakhuis een man zag liggen, volgens de lokale krant Ultima Hora. Op dat moment stonden vier a vijf personen om hem heen. Toen de chauffeur toeterde, vluchtte de groep door over een muur te springen.

Waarom de man precies is aangehouden is niet bekend. De politie heeft een huiszoeking gedaan en onderzoekt de verklaringen die hij over het incident heeft afgelegd op mogelijke tegenstrijdigheden. Hij zou in tweede instantie een andere plaats hebben genoemd waar hij de Nederlander heeft gevonden.

Ⓒ ANP

Het slachtoffer overleed in kritieke toestand in een ziekenhuis. Vrijdag werd nog door Spaanse media gemeld dat de aanval was opgenomen door een bewakingscamera.

Het slachtoffer is de filmeditor Wouter van Luijn uit Amsterdam. Collega’s uit de filmwereld hebben via sociale media geschokt gereageerd op zijn dood en medeleven betuigd.

