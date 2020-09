Serieuze bedreiging: Wilders gewaarschuwd door Grapperhaus

En een minder prettige Prinsjesdag voor Geert Wilders. De PVV-leider is opgeschrikt door nieuwe bedreigingen aan zijn adres, dit keer vanuit terreurbeweging al-Qaida. Minister Grapperhaus van Justitie heeft hem afgelopen vrijdag persoonlijk laten weten dat hij het gevaar serieus moet nemen. Ook gaat het in de podcast over de opvang van vluchtelingen uit het verwoeste kamp Moria. En wat wordt de rol van Pieter Omtzigt in de verkiezingscampagne van het CDA?

Luister de nieuwe Afhameren met Wouter de Winther hier, hieronder of via je eigen podcast app.