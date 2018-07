Agente gewond bij arrestatie Middelburg

Een van de verdachten, een 27-jarige Middelburger, bedreigde eerder in de nacht onder meer personeel op het terras van een café. Te hulp geroepen agenten zagen op de Markt dat de verdachte Middelburger een twintigjarige plaatsgenoot, die al op de grond lag, sloeg en schopte. Ook een man van 23 uit Goes is in verband daarmee aangehouden.

Omstanders bemoeiden zich eveneens met de kwestie, zodat een diensthond werd ingezet om hen op afstand te houden. Een van de omstanders kreeg een tik met een wapenstok. Volgens de politie bleven de verdachten na hun overbrenging naar de politiecel recalcitrant en beledigden zij daar een hulpofficier van justitie. De mannen worden zaterdag gehoord.