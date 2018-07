Treinverkeer uren stil door brand Hilversum

Ⓒ Caspar Huurdeman

HILVERSUM - Het treinverkeer van en naar Hilversum is zaterdag enkele uren gestremd geweest door een brand in een transformatorhuis van ProRail. De brand ontstond omstreeks 10.30 uur bij werkzaamheden in het gebouw langs de Oude Amersfoortseweg. Tussen Hilversum en Amersfoort reden geen Intercity’s door inzet van hulpdiensten en ook het treinverkeer naar Utrecht was gestremd.