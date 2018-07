Een biertje minder voor een duurzaam festival

De actie is verzonnen door de Vierdaagsefeesten en boerenorganisatieZLTO Rijk van Nijmegen, omdat Nijmegen die jaar Green Capital van Europa is. Het initiatief past in het streven van de Vierdaagsefeesten om in 2023 helemaal klimaatneutraal te zijn.

Het populairste festival van Nederland, dat de Vierdaagse omlijst, duurt tot vrijdagnacht. In die zeven dagen bezoeken ruim anderhalf miljoen feestvierders het Nijmeegse centrum om gratis optredens te bekijken van ruim 3000 bekende en onbekende artiesten op 48 locaties. Daarnaast zijn er honderden andere activiteiten.

Voorbeeld

„Leuk, al die festivals in Nederland, maar ze laten een forse ’footprint’ achter”, zegt feestendirecteur Teddy Vrijmoet. „Wij willen het voorbeeld zijn van duurzaam feestvieren. Daar hebben we de afgelopen jaren al veel aan gedaan.”

Nieuw is dit jaar een net van 500 meter lang dat in de Waal wordt gespannen om alle weggewaaide bekertjes van de kade op te vangen. Aan de rand van de stad is een tijdelijk koelhuis gebouwd, waar de talloze eetkraampjes met riksja’s en elektrische auto’s hun voorraad kunnen ophalen. Artiesten en hun crew moeten zich op een centrale plek melden. Van daaruit kunnen ze met elektrisch vervoer of een waterstofauto naar hun podium rijden. De feestversiering is helemaal duurzaam.

Troep

Maar er blijft nog steeds elke dag een berg troep over. De reinigingsdienst zamelt in een week tijd 400 ton afval in. Dat doen vijf ploegen van elk tachtig mensen, die de stad schoonpoetsen zodra de laatste feestvierder is vertrokken. Zoveel mogelijk afval wordt hergebruikt.