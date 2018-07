’Trump moet Poetin keihard aanpakken op top’

De roep om op te treden is sterker geworden nadat aanklager Robert Mueller vrijdag twaalf Russen had aangeklaagd wegens onwettige inmenging in de Amerikaanse verkiezingen in 2016.

„Trump gaat niet eisen dat Poetin de twaalf aangeklaagde Russen aan Mueller overdraagt, omdat Rusland dat toch nooit doet. Zij zullen dus waarschijnlijk nooit terechtstaan”, zei een woordvoerder van Trump in een reactie.

Schuld in schoenen van Obama geschoven

Op Twitter probeerde Trump zaterdag de schuld van de Russische inmenging in de schoenen van zijn voorganger Barack Obama te schuiven. „De berichten die u gisteren over de twaalf Russen hoorde, vonden plaats tijdens de regering-Obama, niet tijdens de huidige. Waarom hebben zij daar niets aan gedaan, vooral toen werd gemeld dat president Obama in september, vóór de verkiezingen, door de FBI op de hoogte werd gebracht?”, schrijft de president.

Een dag eerder zei de president: „Ik ga absoluut zeker de vraag over inmenging aan Poetin stellen.” Democraten riepen Trump zelfs op om uit protest de top te schrappen, maar het Witte Huis verwierp die suggestie.

Russische bemoeienis

Het Congres wil verder dat Trump van Poetin de belofte krijgt dat Rusland zich nooit meer zal bemoeien met de Amerikaanse verkiezingen. De Republikeinse senator John McCain zei hierover: „President Trump moet bereid zijn om vanuit een sterke positie de confrontatie met Poetin aan te gaan en te laten zien dat Rusland een serieuze prijs zal moeten betalen voor zijn voortdurende agressie tegen de Verenigde Staten en democratieën in de hele wereld.”

Het Kremlin heeft altijd ontkend dat het probeerde de verkiezingen te beïnvloeden ten gunste van Trump. Rusland zegt zich niet met inmenging in de Amerikaanse verkiezingen te hebben beziggehouden en dat ook niet van plan te zijn. „Als de Amerikanen feiten hebben, zullen wij die bekijken”, aldus de buitenlandadviseur van president Vladimir Poetin vrijdag.