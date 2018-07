Bizar: twee ton voor woning van 17m2

De ’woning’ is eigenlijk één grote ruimte, met daarin een keukentje, een kleine badkamer en een woon-/slaapkamer. De ruimte is ruim 2.5 meter breed en kijkt uit uit op de gracht.

De woning staat te koop voor twee ton, dus per vierkante meter betaal je zo’n 11.700 euro.

De huizenmarkt in Amsterdam is vrij hectisch. De huizenprijzen stijgen met ’alarmerende’ snelheid. In een jaar tijd zijn de verkoopprijzen van Amsterdamse huizen met ruim twintig procent gestegen. Ook de prijs per vierkante meter nam met twaalf procent toe.

Marja Elsinga, hoogleraar woningbeleid en woningmarkt, laat aan het Parool weten dat mensen steeds vaker tussen wal en schip raken. De prijzen voor een woning stijgen namelijk sneller dan de lonen.