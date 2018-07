Dubbele aanslag door al-Shabaab in Mogadishu

Minstens zeven burgers raakten gewond. Sommigen zouden in kritieke voorwaarde verkeren. Onder de veiligheidstroepen vielen vijf gewonden. Volgens een politiefunctionaris werd de eerste autobom door een zelfmoordterrorist tot ontploffing gebracht, de tweede op afstand. Al-Shabaab eiste de verantwoordelijkheid even later op via de eigen radiozender Andalus.

Al-Shabaab voerde eerder al vaker soortgelijke aanslagen uit in het land.

Somalië is sinds de val van dictator Mohamed Siad Barre begin jaren negentig in de greep van een bloedig conflict tussen de regering en al-Shabaab. De groep voert regelmatig aanslagen uit in het Oost-Afrikaanse land in een poging de door het Westen gesteunde regering omver te werpen en een islamitische staat te stichten.