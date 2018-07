Explosie bij presidentieel paleis Somalië

Wie er achter de explosie zit en wat de aanleiding is voor het geweld is, is nog niet duidelijk. De islamitische terreurbeweging al-Shabaab voerde eerder al meermaals soortgelijke aanslagen uit in het land.

Somalië is sinds de val van dictator Mohamed Siad Barre begin jaren negentig in de greep van een bloedig conflict tussen de regering en al-Shabaab. De groep voert regelmatig aanslagen uit in het Oost-Afrikaanse land in een poging de door het Westen gesteunde regering omver te werpen en een islamitische staat te stichten.