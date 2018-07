20-jarige Sam moet mogelijk huis uit na overlijden moeder

Woningbouwvereniging Eigen Haard begon voordat de moeder van Sam was overleden al met onderhandelen. Eerst zou hij maar twee maanden mogen blijven, maar dat werd door de hulp van een kennis opgerekt tot zes maanden. Zo meldt NH Nieuws.

Sam is opgegroeid in het huis waar hij samen met zijn moeder woonde. Ze hoopten dan ook dat hij na haar overlijden in de woning zou mogen blijven, maar hij kan zelf de huur niet betalen. Daarnaast heeft hij ook geen woningjaren opgebouwd. De twintiger deed een oproep op Facebook. Het bericht werd ruim zeshonderd keer gedeeld.

Oplossing

Woningbouwvereniging Eigen Haard gaat maandag met Sam om de tafel zitten om tot een ’passende oplossing’ te komen.