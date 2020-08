’Kim Jong-un laat honden in beslag nemen voor de voedselproductie’

Volgens de grootste krant van Zuid-Korea Chosun Ibo zou hij dit vorige maand bevolen hebben. In het land heerst grote hongersnood.

Honden zijn volgens hem een vorm van ’kapitalistische decadentie’. De overheid gaat fanatiek speuren naar eigenaren en ze dwingen de dieren af te staan.

Onduidelijk is hoe betrouwbaar het bericht is. Zuid en Noord zijn al ruim zestig jaar in oorlog en bestoken elkaar met propaganda. Een ander online medium had al eerder hetzelfde bericht over de slachting van honden. Wie het dier vrijwillig afstaat, zou extra voedselbonnen krijgen.

De weinige bewoners van het communistische Noord-Korea die een hond hebben, zijn rijk en behoren tot de elite.

Door de corona-epidemie en natuurrampen glijdt het land steeds verder af.

Het is overigens geen geheim dat Kim zelf een enorme hondenliefhebber is. Hij zou Duitse herders en Tibetaanse shih tzu’s verzamelen. In 2018 gaf hij als vredesgebaar een zwanger exemplaar aan de Zuid-Koreanen.