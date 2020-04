Wat toch te doen in de meivakantie?

De coronacrisis dwingt tot creativiteit als je toch een keer wilt borrelen met vrienden zonder de regels te overtreden. Ⓒ Hollandse Hoogte

Utrecht - Je zou het bijna vergeten nu elke dag hetzelfde is als de dag ervoor, maar aankomende week begint een periode waar in normale tijden iedereen naar uit zou kijken: de meivakantie. Maar wat te doen nu het nog steeds de bedoeling is om zo veel mogelijk thuis te blijven en er nog veel openbare plekken gesloten zijn?