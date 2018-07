40 jaar cel voor moeder die dochtertje (2) wilde verkopen voor seks

De man waarmee de 25-jarige vrouw uit de Amerikaanse staat Texas had afgesproken bleek een undercover politieagent te zijn. Dat meldt Mirror.

Voorafgaand aan de ’afspraak’ had de moeder van de peuter al naaktfoto’s van haar dochter gemaakt en gedeeld. De vrouw was de man op een online forum tegengekomen en was van plan om geld te verdienen door haar dochtertje uit te lenen voor seks met volwassen mannen.

Detective Jerry Serratt wachtte de vrouw samen met haar dochtertje op op de afgesproken ontmoetingsplek, waarna de moeder in de boeien werd geslagen. De detective maakte deel uit van een grootschalig onderzoek tegen kindermisbruik.

Uitspraak

De moeder van de peuter is afgelopen donderdag door de rechter veroordeeld tot veertig jaar cel. „Het is te bizar voor woorden. Dat een moeder bereid zou zijn om haar dochter te verkopen voor seks, is ongelooflijk”, aldus de rechter.