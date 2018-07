LIVE: de straat op voor Britse anti-islamactivist

Onze verslaggeefster Mascha de Jong is aanwezig in Den Haag. Volg haar onderaan dit bericht live via Twitter.

Robinson deed zes weken geleden als journalist verslag van een rechtszaak tegen islamitische verkrachtingsverdachten, in de volksmond groomers genoemd. Hij filmde voor de rechtbank de verdachten. De politie pakte hem op en de rechtbank veroordeelde hem binnen een paar uur, omdat Robinson eerder voorwaardelijk werd veroordeeld vanwege minachting voor de rechtbank. Zijn voorwaardelijke straf werd direct omgezet in een definitieve gevangenzetting.

De 35-jarige islamkritische Tommy Robinson. Ⓒ ELLIOTT FRANKS /EYEVINE

Ook in Londen is er vandaag een protest tegen de detentie van Robinson. In Nederland zijn het vooral activistische organisaties zoals Rechts in Verzet en Voorpost, die momenteel deelnemen aan het protest op Koekamp, schuin tegenover het Centraal Station van Den Haag. Ongeveer vijftig mensen zullen na een paar lezingen naar de Britse residentie lopen om daar te protesteren.

